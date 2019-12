Ünverdi'den ödül töreni ve fuar teşekkürü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'ne ve GAPSHOES Fuarı'na katılan protokol üyelerine, firmalara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Adnan Ünverdi, “Gaziantep'in Yıldızları Ödül Törenimiz ile 30. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarımıza katılan Sayın Valimiz Davut Gül, Milletvekillerimiz Mehmet Erdoğan ve Nejat Koçer, TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Bahçıvan, çevre il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odaları ile Gaziantep'teki oda, borsa ve birlik başkanlarımıza, sanayicilerimize, iş insanlarımıza ve tüm davetlilere teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nin bu yıl kapsamlı bir içerikle gerçekleştiğini belirten Adnan Ünverdi, sanayide dönüşüm vurgusu ve katılımcıların desteği ile “biz varız” kampanyasıyla yurt genelinde istenilen etkiye ulaşıldığını kaydetti.

Bir Anadolu şehri olarak Gaziantep'ten yakılan meşalenin dalga dalga yayılacağına tam bir inançla sanayide dönüşümün devam edeceğini kaydeden Ünverdi, “Bu dönüşümün temel aktörleri tabii ki üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan firmalarımız olacak. Sanayicilerimizin, iş insanlarımızın emeği, alın teri, fedakarlıkları ve vizyonları ile bugünlere geldik. Bundan sonra da tüm iş dünyamızla, kurum ve kuruluşlarımızla inşallah Sanayi 4.0'ı yakalayacak ve Sanayi 5.0'a ulaşacağız. Biz bu sinerjiyi ödül törenimizde gördük, hissettik ve yaşadık. Bu vesileyle İSO ilk 500'de yer alarak ödül alan Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş., Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş., Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş., Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş., Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş., Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş., Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş., Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş., Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş., Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş., Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. ile ikinci 500'de yer alan Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş., Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş., Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş., Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Empera Halı San. ve Tic. A.Ş., Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş., Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş., Roza Halı San. ve Tic. Ltd. Şti., Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti., Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş., Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti., Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş., M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş., Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş., Gür İplik San. ve Tic. A.Ş., Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş., Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş., Akcanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş., Has Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş., Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş., Torkut Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş., Pakten Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. firmalarımıza, çalışanlarına, emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni ile aynı gün açılan 30. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı'nın yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Ünverdi, “Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda firmamız kendi markaları ile fuarımıza katıldılar. Sektörün buluştuğu, hareketli bir fuar yaşıyor olmanın sevinci içerisindeyiz. Firmalarımıza ikili ticaret anlaşmalarının yapıldığı, işbirliklerinin geliştirildiği bol kazançlı ve bereketli bir fuar diliyorum” ifadelerini kullandı.