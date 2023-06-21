Ürdün heyeti GİBTÜ'ye hayran kaldı

Erasmus çerçevesinde Gaziantep'te bulunan Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi heyeti GİBTÜ'yü ziyaret ederek iş birliğine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, “GİBTÜ olarak uluslararası anlamda iş birliğiyle üniversitemize çok sayıda nitelikli uluslararası öğrenci çekebilmek ve bu yönde çalışmalar yapmak öncelikli hedefimizdir.” dedi.

İş birliğinin geliştirilmesi hedefi belirlendi

Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden gelen heyet Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir'i makamında ziyaret etti. Karşılıklı olarak üniversitelerin tanıtılması ile başlayan ziyarette iki üniversite arasındaki bilimsel çalışmaların arttırılması ve iş birliğinin geliştirilmesi hedefi ortaya konuldu. Ayrıca akademisyen ve öğrenci değişimi konuları da ele alındı.

Sağlık bilimleri fakültesi gezildi

GİBTÜ'nün Orta Doğu ile uluslararası alandaki bağlantılarını güçlendirmek amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri, Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden gelen heyetle istişare edildi ve iş birliğine yönelik adımları atıldı. Görüşmede Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Ofis sorumluları ve öğretim üyeleri İağia Saqer, Dr. Khoioud, Dr. Bartouq Frım, Sağlık Bilimleri Fakültesine ziyarette bulunarak öğretim üyeleriyle bir araya geldiler.

GİBTÜ Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Kübra Aksoy Çınar, GİBTÜ Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaret sonrasında Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Erasmus ekibiyle görüşmeler sağladı.