Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut Medical Point Gaziantep'te

Tüm branşlarda olduğu kadar özellikle de Üroloji alanındaki kadrosunu güçlendiren Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosuna Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut'u dahil ederek fark oluşturmaya devam ediyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut Kimdir?

2005 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Doç. Dr. Barut, 2012 yılında ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2018 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı'na ‘'Doktor Öğretim Üyesi'' olarak atandı. 2021 yılında ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda ‘'Doçent'' unvanını aldı.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut, Türk Üroloji Derneği ve Ürolojik Cerrahi Derneği üyesidir.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut'un ilgilendiği hastalıklar; Ürolojik Kanserler, Prostat Büyümesi, Böbrek Taşı, İnfertilite (Kısırlık), Cinsel Sağlık, İşeme Bozuklukları olarak öne çıkmaktadır. Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde bu ve buna benzer hastalıkların tedavisi, Laparaskopik Cerrahi, HOLEP, Perkütan Nefrolitotomi, Fleksible URS (RIRS), Mikrocerrahi Varikoselektomi yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.