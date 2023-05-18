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Üroloji Uzmanı Dr. Tümer, Sanko Üniversitesi Hastanesinde

Üroloji Uzmanı Opr.

Dr. Erbay Tümer, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.


Adana'da 1988 yılında doğan Opr. Dr. Erbay Tümer, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu.Adana Şehir Hastanesi'nde 2018 yılında üroloji asistanlık eğitimini tamamlayarak üroloji uzmanı olan Opr. Dr. Tümer, asistanlık ve uzmanlık döneminde “Laparoskopik Cerrahi ve Prostat Lazer Operasyonu (HOLEP)” üzerine kurs ve eğitimler aldı. SANKO Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümünde hasta kabulüne başlayan Opr. Dr. Tümer, Gaziantep - Kilis Tabip Odası ve Ürolojik Cerrahi Derneği Üyesidir.


Opr. Dr. Tümer, evli ve bir çocuk babasıdır.

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