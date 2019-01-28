Ürolojik hastalıklarda yeni nesil tedaviler

Dr. Şahabettin Meto, en sık görülen ürolojik rahatsızlıklar ve bu hastalıklara yapılan cerrahi müdahaleler hakkında bilgi verdi.

Öncelikle prostat hastalığının cerrahisi hakkında konuşan Op.Dr Şahabettin Meto, “Transüretral Bipoler Prostat ameliyatı; prostatın idrar kanalından girilerek kapalı yöntem ile çıkartılması demek olduğunu söyledi. Bu ameliyat sonrasında prostatın kanaması daha az oluyor ve daha kısa sürede hasta iyileşiyor. Varikosel erkeklerde sık görülen bir rahatsızlık. Kısır erkeklerde görülme oranı yüksek olan hastalığının cerrahisi ile ilgili bilgi veren Dr. Meto, kasık bölgesinden 2-3 santimetrelik bir kesi ile yapılıyor, Mikrocerrahi varikoselektomi işlemi tamamlanıyor. Bu ameliyattan sonra yüzde 60-70 oranında sperm seviyeleri düzeliyor. Hidrosel, nüks oranı daha düşük, gebelik oranlarına yansıması daha seviyelerde oluyor" dedi.

Böbrek tümörleri, böbreğin değişik nedenlere bağlı fonksiyonunu kaybetmesinde, laparoskopik nefrektomi yani kapalı yöntemle böbreğin alınması hakkında da konuşan Op.Dr Şahabettin Meto, "Böbrek çürümüş olabiliyor, küçülmüş olabiliyor, böbrekte tümör olabiliyor. Bu ameliyat ile kapalı yöntemle böbreği çıkartabiliyoruz. Böbrek taşlarını da; sırtta açılan 1-1 buçuk santimetrelik bir kesi ile böbreğe giriyoruz. Hasta 1-2 gün içinde taburcu ediliyor çok kısa bir zamanda işine gücüne dönebiliyor. Böbrek taşlarını lazer veya başka yöntemlerle kırıp alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Diğer bir yöntem olan Retrograde İntrarenal'ın ise böbreğin içindeki tümörler için yapılan lazer cerrahisi olduğunu ifade eden Meto, "Bu ameliyatta lazer ile taşı kum haline getiriyoruz. Kumlar bu işlem esnasında akıp gidiyor" şeklinde konuştu.

Bu hastalığı kader olarak görmeyin

Dr. Meto, kadın üriner inkontinans yani kadınlarda idrar kaçırma ameliyatı hakkında önemli bilgiler verdi. Kadınlarda idrar kaçırmanın sebeplerinden söz eden Meto, "İdrar kaçırmanın sebepleri nörolojik veya anatomik sebeplerden olabilir. Çok fazla sayıda veya zorlu doğum geçmişi, kronik kabızlık yaşayan kişiler ve ağır işlerde çalışanlarda da bu idrar kaçırma görülebiliyor. Özellikle öksürüp hapşırırken idrar kaçırma meydana gelebiliyor. Kasları kuvvetlendirici egzersizler bunda engelleyici olabilir. Yaptığımız yöntem, vajinadan yapılan bir ameliyattır. 1-2 santimlik kesiden İdrar kanalının altına özel yama koyuyoruz. Bu bir destek ameliyatıdır. Yaklaşık 15 dakika sürüyor. Ameliyattan sonra hastanın idrar kaçırma sorunu düzeliyor. Bu ameliyatın 5 yıl için başarı oranı yüzde 90'dır. Bu ameliyat en çok uygulanan altın standarttaki yöntemdir'' diye konuştu.