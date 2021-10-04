Usta kalemlerin okuyucuyla buluşmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi'nin hafta sonu açılışını gerçekleştirdiği “Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı'nda bir birinden değerli yazarların okuyucuları ile buluşmaları devam ediyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 02-10 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı'nda pazar günü Gökhan Müftüoğlu (Gri Koç), Nedim Şener ve Nurullah Genç sevenleri ile bir araya geldi. Yazarlar düzenledikleri konferanstan sonra okuyucularına kitap imzalayarak fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlarımızın ilgisi büyük

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitaplarla vatandaşların kucaklaştığı çok güzel bir fuar olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak okuyucuların, kitapların ve yazarların bir araya geldiği çok önemli ve güzel bir fuar. Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarına Gaziantepli ve çevre illerdeki kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor. Bu da bizim ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne çocukları ile birlikte gelen aileler, 105 yayın evi arasından istedikleri kitapları çok rahat bulabiliyor ve çocuklarına okuma kültürünü aşılayabiliyorlar. Bu fuardaki asıl amacımız, çocuklarımıza gençlerimize ve vatandaşlarımıza kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak. 10 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan ve birbirinden değerli yazarlarımızın konferans vereceği fuarımıza, tüm vatandaşlarımızın en az bir defa ziyaret etmesini istiyoruz” diye konuştu.