Usta oyuncunun tercihi yine ANKA oldu

TRT'de yayınlanan ve çekimleri Gaziantep'te süren “Benim Adım Melek” dizisinin Seyit Ali'si, usta oyuncu Mehmet Çevik sağlık kontrolünü yaptırmak için yine Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ni tercih etti.

“Diriliş Ertuğrul” isimli dizide Deli Demir, “Benim Adım Melek” dizisinde ise, canlandırdığı Seyit Ali karakteri ile adından söz ettiren usta oyuncu Mehmet Çevik sağlık kontrollerini yaptırmak için yine Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ni tercih etti. Rutin kontrolleri ve genel sağlık taraması yapılan ve tüm değerlerinin normal düzeyde olduğu saptanan ünlü sanatçı Çevik, ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ'ı makamında ziyaret ederek, hastanede gördüğü ilgiden, aldığı başarılı ve kaliteli sağlık hizmetinden dolayı teşekkür etti.

"Burada kendimi evimde gibi hissediyorum"

Oyuncu Çevik, sağlık kontrollerini yaptırmak için daha önce de ANKA Hastanesine geldiğini hatırlatarak, "Burada kendimi bir hastanede değil, evimde gibi hissediyorum. Hastane yöneticilerinden doktorlara hemşirelerden personele kadar herkes benimle yakından ilgileniyor. Bu ilgiyi ve aldığım kaliteli sağlık hizmetini yakınlarımla da paylaşıyorum. Yapılan tedaviden ve ilgiden dolayı doktorlarıma, hastane yönetimine, tüm hastane personeline tekrar tekrar teşekkürlerimi sunarım” dedi.

ANKA Hastanesi Genel Müdürü Yardımcısı Ağdağ ise, "Usta sanatçımızı büyük beğeni ile takip etmekteyiz. Yer aldığı her projede başarısı ile adından söz ettiren Mehmet Çevik'e bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar kendisini en iyi şekilde ağırlamaya, sağlıkla ilgili sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık. Gaziantep ve ülkemizi sağlık hizmeti noktasında en iyi şekilde temsil etmek adına hastane olarak var gücümüzle çalışmakta ve hizmet vermekteyiz. Hasta ve hasta yakınlarımızın daima yanındayız. Bizi tercih eden usta oyuncumuz Mehmet Çevik'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve bu nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başarılı sanatçı Çevik'in sağlık durumuyla ilgilenen Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner de,” Sanatçımızın genel sağlık taramasını ve rutin kontrollerini gerçekleştirdik. Durumunun iyi olması bizleri de sevindirdi. Kendisini sağlıkla uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.