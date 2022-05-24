Usta sanatçı besteleriyle anıldı

Dr. Alaeddin Yavaşca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve TRT ses sanatçılarından Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan'ın verdiği konser ile anıldı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konserde, Türk musikisinde meşk sisteminin son temsilcilerinden olan Alaeddin Yavaşca'nın sevilen besteleri, onursal üyesi olduğu Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu, konuk solistler ve Klasik Türk Müziği Korosu tarafından seslendirildi. Program öncesi Alaeddin Yavaşca'nın yaşamından fotoğraf karelerinin bulunduğu slayt, sanatçının “Bir nigâh et kahr ile sen bakma Allah aşkına” bestesi eşliğinde salondaki izleyicilere sunuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Gazi şehrin hep sanayi, ticaret, gastronomi şehri olarak anıldığını ama esasında Türkiye'nin en önemli kültür ve sanat şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Toprak, Gaziantep'in 5 antik kenti, 23 müzesi olduğuna dikkati çekerek, “Antik kentler ve müzelerimizle Gaziantep'in tarihini ve geçmişini vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Bunun yanında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak başta biz, kentteki tüm kurumlar şehrin kültür sanat hayatına katkıda bulunacak çok önemli programlar yapmakta. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nu kurduk. Hala devam etmekte olan Gaziantep Opera ve Bale Festivali'yle ilgili etkinliklerimiz devam ediyor. Geçen hafta Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali'ni gerçekleştirdik. Şu anda Gaziantep ve bölgenin tüm kitapseverlerine hitap eden Gaziantep Kitap Fuarı sürüyor. Birçok etkinliği şehirde yapıyoruz'' dedi.

Konuşmasında Alaeddin Yavaşca'nın sanat kariyerinin Türkiye için önemini vurgulayan Toprak, “Alaeddin Yavaşca hocamız, bu bölgenin yetiştirdiği Türkiye'nin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Alaeddin Yavaşca'ya Kilis ve Gaziantep sahip çıkıyor. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin en güzel kültür ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sanatçının adını verdiğimiz merkezimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birkaç ay önce açmıştık. Şehrimize hayırlı olsun diyorum'' şeklinde konuştu.

''İsmini yaşatmak istiyoruz''

Kilis Valisi Recep Soytürk ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz Kilisliler için övünülecek şahsiyetler var. Bunlardan biri Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca. Onun ismini yaşatmak için çalışıyoruz. Özgün mimarisiyle yaşadığı evi 2 yıllık bir restoreyle yeniden canlandırdık. Eşi Ayten Yavaşca, bize birçok yeni bilgiyi verdi. Biz Alaeddin Yavaşca'yı seviyoruz. Bu konser için emek verenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullan

''Gaziantep Alaeddin Yavaşça'ya ayrı önem verdi''

Merhum Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kilis'teki müze de çok güzel olmuş. Keşke Alaeddin de yanımda olsaydı. Gaziantep Alaeddin Yavaşca'ya ayrı bir önem verdi” dedi.

Bestelerin hikayeleri anlatıldı

Konuşmaların ardndan Sinan Sipahi'nin koordinatörlüğünde iki bölümden oluşan anma konserinde, Osman Nuri Özpekel'in sunumuyla, bestelenen şarkıların hikayeleri salonu dolduran izleyicilerle paylaşıldı. İlk bölümde Muhtar Küçükkömürcü şefliğinde Büyükşehir Türk Musikisi Korosu yer alırken ikinci bölümde misafir solistler sahne alarak merhum Alaeddin Yavaşca'nın sanat hayatında çeşitli makamlarda bestelediği şarkılar seslendirildi.

Misafir sanatçılardan sürpriz

Konser esnasında Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan sürpriz yaparak enstrümanlarıyla Yavaşca'nın “Ümitsiz Bir Aska Düştüm” şarkısını beraber söylediler. Şarkı öncesi Ayten Yavaşca sahneye çıkarak Alaeddin Yavaşca'nın gençlik aşkını ve şarkının bestelenme hikayesini anlattı. Yaklaşık iki buçuk saat süren konserin sonunda misafir sanatçılar Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan ile koro adına Muhtar Küçükkömürcü'ye günün anısına başkan Vekili Osman Toprak, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Ayten Yavaşca tarafından çiçek verildi.