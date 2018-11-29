Ustalara saygı konserinde Aşık Veysel anıldı

Ölümünün 45'inci yıldönümünde insanlığın, saflığın, temizliğin, aşkın, sevginin, onurun, bilgeliğin, birliğin ve beraberliğin önemli simgelerinden olan "Aşık Veysel" rahmetle anıldı. Başak İkiz'in sunumuyla gerçekleşen konserde sahneye çıkan Cengiz Özkan, yaşama sevinciyle hüznün, iyimserlikle umutsuzluğun iç içe olduğu Aşık Veysel'in, türkülerini, hafızalarda derin izler bırakan eserlerini seslendirdi. Konserin sonunda, salonda bulunan görme engelli genç bir kız, sanatçıyla “Karatoprak”, "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eserleri söyledi. “Bahçelerde Mor Meni” adlı Gaziantep türküsüyle sona eren konserde, izleyiciler, sanatçının seslendirdiği birçok türküye eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi tarafından Cengiz Özkan'a hediye takdim edildi.