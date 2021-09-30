"Ustalara Saygı" konserinde Neşet Ertaş anıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca organize edilen konserde, türküleriyle sevenlerin gönlünde taht kuran Neşer Ertaş'a ait parçalar, konuk sanatçı Tolga Kaya tarafından seslendirildi. Masal Parkı'nda gerçekleşen saz, söz ve ses ustası Neşet Ertaş'ın anıldığı özel konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanı Kayhan Doğan ve vatandaşlar katıldı. onser öncesinde, Neşet Ertaş'ın hayatının anlatıldığı kısa film izlendi. Ardından konuk sanatçı Tolga Kaya sahne alarak “Bozkırın Tezenesi”nin unutulmaz parçalarını seslendirdi. Konser esnasında şarkı geçişlerinde Kırşehir'de dünyaya gelen, saz ustası babasının izinden giderek Türk halk müziğine damgasını vuran Neşet Ertaş'ın hayatından kesitler misafirlerle paylaşıldı.

Program sonunda günün anısına usta sanatçının eserlerini icra eden Tolga Kaya'yla fotoğraf çektirildi, çiçek verildi.