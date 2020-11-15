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Uyuşturucu madde karşılığı çalıntı malzemeleri satan 6 hırsız yakalandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında satan 6 hırsızı gözaltına aldı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şahsın hırsızlık yapan şahıslardan çalıntı malzemeleri alıp, karşılığında uyuşturucu madde verdiği bilgisi alınması üzerine Tışlaki Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, bir miktar esrar ve metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet çalıntı laptop, 3 adet çalıntı teyp ve çalıntı ses sistemi ve oto camı kırma aparatı ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelerin yanı sıra 4 farklı faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılırken, uyuşturucu kullanmaktan araması bulunan E.A. ile oto hırsızlığı suçundan aranması olan K.Ö. isimli şahsın yanı sıra 4 kişi gözaltına alındı.

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