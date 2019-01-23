Gaziantep'te uyuşturucu satışı yapan ve uzun süredir takip edilen M.Ö.G. ve A.S.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerine baskın yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden M.Ö.G ise polisi görünce uyuşturucu maddeyi tuvalete dökmeye çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre M.Ö.G. isimli şüpheli şahsın Çakmak mahallesindeki evine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerek sifonu çekmeye çalışmasını polis önledi. Şahsın evinde yapılan aramalarda 10 adet captagon hap, 761,8 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL para ele geçirildi.

A.S.B. isimli şüpheli şahsın Yaprak mahallesindeki bakkal dükkanına yapılan operasyonda ise 1 adet şeffaf poşet içerisinde 69,2 gram esrar, 1 adet av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 990 TL para ele geçirildi. Şahsın Çakmak mahallesinde bulunan evinde yapılan aramalarda ise poşet içerisinde 950 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanmalarının ardından ceza evine gönderildi.