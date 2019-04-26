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Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonla 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonla 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Ekipler, durumundan şüphelendiği bir araç içerisinde yaptıkları inceleme sonucu 500 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak V.D ve M.K isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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