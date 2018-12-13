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Uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te ihbar üzerine durdurulan araçtan 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçerildi.

Gaziantep'te ihbar üzerine durdurulan araçtan 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçerildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında doğu illerinden Gaziantep istikametine uyuşturucu sevkiyatı olacağı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nizip yolu üzerindeki uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Narkotik arama köpeği Bady'nin aracın bagajına tepki vermesi üzerine ise yapılan aramalarda aracın bagaj iç kısmına 6 paket halinde gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ve ateş-buz olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs yasal işlemler sonucu sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.

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