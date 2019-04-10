Uyuşturucu operasyonunda 13 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları inceleme sonucu 13 kilogram esrar ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir eve düzenlendikleri operasyon sonucu 13 kilogram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.