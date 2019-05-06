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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonla 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonla 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba ve Aydıntepe Mahallesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon ile 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet mermi ve 52,5 gram bonzai uyuşturucu madde ile 3 adet madde ambalajlamak maksatlı kullanılan rulo ve 2 adet folyoya sarılı 0.70 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olaylarla ilgili olarak H.D, M.Ş, H.D gözaltına alındı.


Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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