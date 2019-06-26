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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elden edilen paralar ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ş., A.Y. ve E.Ç. mahkemece tutuklanırken 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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