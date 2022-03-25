Uyuşturucu operasyonunda annesinin Ankara'da dediği zanlı yan evde çıktı

Gaziantep'te narkotimlerin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda baskın yapılan adreste bulunamayan annesinin “Ankara'ya gitti” dediği şüpheliyi polis ekipleri yan evde buldu. Anne ile oğlunun "Ankara" planı polisin dikkati sayesinde bozulurken saklandığı yerde uyuşturucu madde kullanırken yakalanan zanlının TikTok fenomeni olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerini uykularında yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonuyla büyük darbe vuran ekipler yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Narkotimlerin uyuşturucu madde trafiğine yönelik yürüttüğü çalışmalarda elde edilen istihbari bilgilerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Kentin dört bir yanına dağılan polis ekipleri belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı şafak operasyonuna İnsansız Hava Araçları (İHA), zırhlı araçlar, narkotik dedektör köpeği Max ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de destek verdi.

Annesi “Ankara'da” dedi, polisler yan evde buldu

Operasyon çerçevesinde hakkında aranma kararı verilen Muhammet A.'nın evine baskın yapan polis ekipleri şahsı evinde bulamadı. Evde arama yapıldığı esnada aranan Muhammet A.'nın annesi polislere “O evde değil Ankara'ya gitti” dedi. Şüpheliyi yakalamak için evin çevresini güvenlik çemberine alan polis ekipleri Muhammet A.'yı yan evde bir arkadaşıyla gizlenirken buldu. Kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri giren PÖH ekipleri Muhammet A. ile arkadaşını uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Zanlının kaldığı adreste arama yapan ekipler yastık içlerine zulalanmış uyuşturucu madde ile madde alımında kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

TikTok fenomeni uyuşturucudan gözaltında

4 farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Muhammet A.'nın sosyal medya platformu TikTok'ta fenomen olduğu öğrenildi. Paylaşımları milyonlarca beğeni alan Muhammet A. ile yanında bulunan arkadaşı operasyonda gözaltına alındı.

19 şüpheli gözaltında

Operasyonda adresleri didik didik arayan polis ekipleri uyuşturucu maddelerin zulalandıkları yerleri dedektör köpek Max yardımıyla tespit etti. Uyuşturucu maddeleri battaniye aralarında ve yastık içlerine gizlenmiş halde bulunan polis ekipleri adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 'torbacı' olarak tarif edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.