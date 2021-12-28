Uyuşturucu operasyonunda avukat tutuklandı

Gaziantep'te torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Biri avukat 4 kişi tutuklanırken bir kişi serbest bırakıldı.

Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukat H.S.'nin ofisinde uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon başlattı.

Bir ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüten jandarma ekipleri, H.S.'nin ofisi ile 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan avukat H.S. ile İ.B., M.A. ve E.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi.