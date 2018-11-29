Uyuşturucu operasyonunda pantolon delil olarak muhafaza altına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Şahsın pantolonu ise delil olarak muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonda bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Şaban K., satmak için hazırladığı tahmin edilen eroin paketini parçalayıp atarken yakalandı. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 5 gram eroin, 7 gram esrar, 3 gram ateş buz ve bir miktar para ele geçirirken, zanlının pantolonun üzerinde ise eroin tozu tespit etti. Şahsın pantolonu delil olarak muhafaza altına aldı.

Daha önceden de 9 kez uyuşturucu ticaretinden kaydı olduğu belirlenen Şaban K. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.