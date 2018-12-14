Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahsın araması bulunduğu ortaya çıktı

Gaziantep'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıstan birinin daha önceden araması bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Ulaş Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda M.K, E,Ş ve H.P isimli şahıslar gözaltına alınırken evde yapılan aramada ise 20.95 Gram metamfetamin, 850 TL para, bir adet telefon ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan M.K.'nin ise Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesince arandığı tespit edildi. Araması bulunan M.K ve E.Ş, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.