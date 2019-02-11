Uyuşturucu satıcılarına operasyon

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep, Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. E.E isimli şüpheli şahsın araç içinde uyuşturucu satışı yaptığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, E.E'nin kullandığı aracı kovalamacanın ardından Boyno mahallesinde yakalandı. Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramayla 6 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 20 gram metamfetamin, 2,9 gram bonzai, 30 adet uyuşturucu captagon hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 700 TL para ele geçirdi.
Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.