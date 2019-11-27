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Uyuşturucu satıcısı polisten kaçamadı

Gaziantep’te torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcısı polis kovalamacasıyla yakalandı.

Gaziantep'te torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcısı polis kovalamacasıyla yakalandı.


Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir şahsı durdurmak istedi. Kaçan şahıs ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşanırken, ekipler şahsı Karacaoğlan Mahallesi'nde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın üzerinden satışa hazır 8 adet fişek halinde toplam ağırlığı 2,5 gram gelen eroin uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.


Şüpheli şahsın hakkındaki yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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