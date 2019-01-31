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Uyuşturucu satışı yapan berber yakalandı

Gaziantep’te berber dükkanında uyuşturucu satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te berber dükkanında uyuşturucu satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahibi G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Karataş Polis Merkezi Narkotim ekipleri Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen bir berber dükkanına operasyon düzenlendi. Ekipler şüpheli S.D, Y.Ö ve G.D'yi gözaltına aldı. Berber dükkanında yapılan aramada ise 14.20 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplamda 8.12 gram esrar maddesi, 2 paket halinde 15,5 gram toz halinde uyuşturucu hap, 8 parça halinde 82 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 53 adet tabanca mermisi, 10 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Ayrıca bahse konu olan iş yerinde hırsızlık malı olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahibi G.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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