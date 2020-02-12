Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında Şahinbey Yazıcık Konutları girişinde park halindeki bir araç içerisinde bulunan M.F.K., H.O. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar araçtan indirilerek üst araması yapıldı. Aramada, M.F.K. isimli şahsın üzerinden 2 fişek halinde eroin maddesi, araçta yapılan aramada ise 3 paket halinde toplamda 47.4 gram eroin maddesi, H.K. isimli şahısın ikametin de yapılan aramada ise 2 fişek halinde bir miktar eroin maddesi daha ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.