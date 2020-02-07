Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Güneykent Mahallesi'nde bir olaya karışan 3 şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan üst aramasında 20 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan birinin daha önceden de arandığı tespit edildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Hoşgör Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramalarda ise, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, bir miktar bonzai maddesi, 12 parça metamfetamin maddesi ve tek parça halinde kokain maddesi ele geçirildi.

İkamette bulunan A.D. ve C.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.