İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Eyüboğlu, Ertuğrulgazi ve Hoşgör mahallelerinde bir miktar metamfetamin maddesi, Ocaklar Mahallesi'nde bir parça Jameika maddesi, Beyazlar Mahallesi'nde bir parça esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 5 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.