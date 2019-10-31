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Uyuşturucu taciri şahıslar yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti ve kullanımı yapan iki şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve kullanımı yapan iki şahıs suçüstü yakalandı.


Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'e yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde alım satımı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan kontrolde 24 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslardan C.Ö. hakkında uyuşturucu madde ticaretinden, diğer şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.


Uyuşturucu satışı yapan şahıslardan C.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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