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Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Narkotim ekipleri, Hoşgör Mahallesi'nde T.Y.'nin uyuşturucu madde karşılığı çalıntı malzeme aldığını tespit etti. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptığı aramalarda 53 uyuşturucu hap, 6 kök Hint keneviri, bir adet hassas terazi, 108 gram metamfetamin ve çalıntı motosiklet ele geçirdi. Adreste yapılan operasyonda gözaltına alınan T.Y., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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