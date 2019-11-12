Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Şahinbey Ertuğrulgazi mahallesinde 2 şahıs başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 0.40 ve 0.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheliye “ Uyuşturucu Madde Ticaretinden” 1 şüpheliye ise “ Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan yasal işlem yapıldı.