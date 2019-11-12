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Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı

Gaziantep emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 şahısı başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Şahinbey Ertuğrulgazi mahallesinde 2 şahıs başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 0.40 ve 0.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yakalanan 2 şüpheliye “ Uyuşturucu Madde Ticaretinden” 1 şüpheliye ise “ Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan yasal işlem yapıldı.

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