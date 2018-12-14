Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Gaziantep'te polis, 12 adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Çağdaş ve Kıbrıs mahallelerinde bulunan 12 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 265 gram esrar, 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 75 gram eroin, 130 gram metamfetamin (ateş-buz), 690 adet ecstasy hap, 320 adet Captagon hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait fişekler ve 2 bin 320 TL para ele geçirildi.

Şahısların sorguların ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.