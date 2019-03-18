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Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Hacıbaba, Düztepe, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, yapılan operasyonlarda 50 gram eroin, 80 gram metamfetamin (ateş-buz), 10 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 900 TL, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirdi.


Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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