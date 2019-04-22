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Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Gaziantep’te polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 kişi göz altına aldı.

Gaziantep'te polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 kişi göz altına aldı.


Edinilen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlarına yönelik Vatan Onur, Narlıtepe, Fırat, Mimar Sinan ve Güzel Vadi mahallerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 200 gram metam fetamin, 120 gram eroin, 60 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen Bin 700 TL para, 2 adet tabanca, tabancaya ait fişekler ele geçirildi.


Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, şahıslar işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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