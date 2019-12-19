Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te polis, uyuşturucu tacirlerinin evine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirirken 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde bir ikamette S.G. isimli şahısın uyuşturucu madde sattığı bilgisinin alınması üzerine ikameti takibe aldı. Takip sırasında ikamete girip çıkan 3 şahsın ekiplerce yapılan üst aramasında 0,65 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda ise iki ayrı fişek halinde toplamda 3.70 gram metamfetamin, 4.60 gram esrar, 1 adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ve 2 adet 7.65 fişek ile 1 adet tek kırma kısa dipçik ruhsatsız tüfek ve 25 adet fişek ele geçirdi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.