Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Gaziantep'te yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri ihbar üzerine Vatan Mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 85.45 gram eroin maddesi ile bu maddeleri paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. İkametin bir bölümünde ise ücret karşılığı uyuşturucu madde kullanıcılarına yer sağlandığı tespit edilerek, H.Ö., Ö.K ile E.A., isimli şahıslar yakalandı. İkamette uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen H.Ö. , A.Y. ile Ü.N. isimli şahıslar uyuşturucu madde sattığı esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde ikamete uyuşturucu madde temini işini yapan M.A. isimli şahsın Beydilli Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 845 TL para ele geçirildi. İkametlerde elde edinilen maddeler ve paralar gerekli yasal tahkikat için muhafaza altına alındı.

Yakalanan şahıslardan adli mercilere sevk edilen H.Ö. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. A.Y. , Ü.N. , H.Ö. , Ö.K. , E.A. ile M.A. isimli şahıslar ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.