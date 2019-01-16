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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, Gaziantep'in Hoşgör Mahallesi'nde bulunan evde 0.40 gram metamfetamin, 1.30 gram eroin maddesi, bir adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 TL ele geçirdi. Ekipler, N.A., Ö.G., H.Y. ve E,Y. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden N.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ekipler Hoşgör Mahallesi'nde yaptıkları geniş çaplı operasyonlar sonucu B.Y., Ö.F.B. ve B.K. isimli şüpheli şahsıları da yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında B.Y. adlı şahsın üzerinde 1 adet tabanca, 6 adet dolu fişek bulundu. Ekipler şahsın evinde yaptıkları aramalarda ise 1 kilo 380 gram esrar maddesi ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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