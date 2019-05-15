Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hoşgör ve Deniz mahallelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonla H.T, E.D, N.Ç, M.D. H.D., G.Y., İ.Y., ve D.E isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şahısların ikametlerinde yaptıkları incelemeler sonucu 7,80 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 322 gram esrar, 61 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 28 dolu fişek ele geçirdi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.