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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 kişi tutuklandı

Gaziantep’te 4 mahallede yapılan operasyon sonucu uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 4 mahallede yapılan operasyon sonucu uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, Ulaş Mahallesi ve Kurbanbaba Parkı içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcı olduğu tespit edilen H.T., A.L., H.E., H.K., M.U., T.A., İ.T., S.K. ile B.K. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şahısların üst incelemesinde ve adreslerinde yaptıkları aramalarda 88 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 4 adet exctacy hap, 2 gram eroin, 2 adet tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 3 bin 885 TL ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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