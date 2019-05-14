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Uyuşturucu tacirlerine şok baskın: 2 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar, Yukarıbayır ve Mimarsinan mahallerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Ekipler, operasyon sonucu H.D, L.U, H.Y, E.T, A.T ve M.Y adlı 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında 666 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 4 adet telefon ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 670 TL ele geçirdi.


Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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