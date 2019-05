Uyuşturucu tacirlerine şok baskın: 2 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar, Yukarıbayır ve Mimarsinan mahallerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Ekipler, operasyon sonucu H.D, L.U, H.Y, E.T, A.T ve M.Y adlı 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında 666 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 4 adet telefon ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 670 TL ele geçirdi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.