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Uyuşturucu ticaretine Onix darbesi

Gaziantep’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir tırda dedektör köpek Onix ile yapılan aramada 83 kilo 780 gram esrar, bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir tırda dedektör köpek Onix ile yapılan aramada 83 kilo 780 gram esrar, bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.


Uyuşturucu sevkıyatında kullanılan bir tırı tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları tırı Gaziantep doğu gişelerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu. Tırda hassas burunlu dedektör narkotik köpeği Onix'in tepki gösterdiği alanda yapılan aramada, araca zulalanmış halde 84 parçadan oluşan toplam 83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, bağlantılarının bulunması için çalışma başlatıldı.



KOM Şubeden kaçak sigara ve tütüne geçit yok


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketinde yapılan aramada ise 2 kolide 50 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucu 1 kişi yakalanıp gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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