Uyuşturucu ve yasa dışı silah imalatı operasyonunda 3 gözaltı

Ekipler, olaylarla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde yasa dışı silah imalatı yaptığı tespit edilen E.B. isimli şüpheli şahsın ikametine ve Ünaldı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen T.H. ve M.K.'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet yapımı devam eden tabanca, 56 adet tabanca yapımında kullanılan çeşitli malzeme, 30 adet dolu fişek ve alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2 parça halinde toplam 188,47 gram toz esrar ele geçirildi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.