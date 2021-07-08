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Üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te müstakil evin tadilatını yaptığı sırada tavanı üzerine çöken işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te müstakil evin tadilatını yaptığı sırada tavanı üzerine çöken işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde, Şehitkamil ilçesi bağlı Eyüpsultan Mahallesi 71. No'lu sokakta meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada evin tavanı Hasan K. isimli yabancı uyruklu işçinin üzerine çöktü. Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Talihsiz işçinin, cansız bendeni hastane morguna kaldırıldı.

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