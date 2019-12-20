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Uzm. Dr. Mehmet Ateş Medical Park'ta

Uzm.

Dr. Mehmet Ateş Medical Park Gaziantep Hastanesi Cildiye Bölümü'nde hasta kabulüne başladı.


Medical Park Gaziantep Hastanesi Cildiye Bölümü'nün yeni doktoru hasta kabulüne başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Mehmet Ateş, 2018 yılında Kilis Devlet Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak görev yapmıştı.


Ateş'in eğitimi ve uzmanlık alanları şu şekilde:


"1996-2003 Gaziantep Anadolu Lisesi 2003-2009 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009-2010 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Branş: Kulak Burun Boğaz ve Boyun Cerrahisi, 2010-2011 Batman 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Hekimi, 2011-2015 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar İhtisası, 2015-2017 Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı, 2017-2018 Kilis Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanlığı."

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