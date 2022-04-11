Uzm. Dr. Metin Karçin Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde

Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi bölgeye kazandırdığı erişkin ve çocuk yan dal branşlarıyla bölgede öncü olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosunda hasta kabulüne başladı.

Dr. Metin Karçin kimdir

Uzm. Dr. Metin Karçin, 2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlığını, 2008 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Uzm. Dr. Karçin, Gaziantep Çocuk Hastanesi ve Gaziantep'teki bazı özel hastanelerde görev yapmıştır. Medical Park Gaziantep Hastanesi, Dr. Metin Karçin bir çok kongre ve sempozyuma katılmış olup, birçok kurs ve sertifikanın da sahibidir. Bunlardan bazıları Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu (2010), Çocuklarda Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kursu (2011), NRP kursu (2011/2014), Ege Üniversitesi 10. Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimleri Kursu (2015), 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, 26.Neonatalli Kongresi, 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıklar Kongresi, 14. Ulusal Allerjik ve Klinik Mikrobiyolojik Kongresi, 8. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Allerji Hastalıkları ve Astım Sempozyumu, 5. Zekeriya Tahir Burak Yenidoğan Günleri olarak sıralanmaktadır. Uzm. Dr. Karçin, Türk Pediatri Derneği ve Milli Pediatri Derneği üyesidir.

Dr. Metin Karçin'in ilgi alanları ise Yenidoğan Hastalıkları, Kolik Bebek Yönetimi, Bebek Beslenmesi, Çocuk Gelişimi, Aşılama, Tekrarlayan Solunum Yolu Enfeksiyonları, İştahsız Çocuklar, Sık Görülen Enfeksiyonlar ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı olarak açıklanmaktadır.