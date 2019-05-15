Uzm. Dr. Rıfat İnci, Medicalpark'ta

Dr. Rıfat İnci Medical Park Gaziantep Hastanesi'inde hasta kabulüne başladı.

Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesine sahip olan hastane, Sağlıkta Kaliteli vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Dr. Rıfat İnci

1966 yılında Erzincan da doğan Uzm. Dr. Rıfat İnci, İlk orta ve liseyi Erzincan'da bitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan İnci, 1993 yılında Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında psikiyatri uzmanı olarak Karaman Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Daha sonra 11 yıl Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak çalıştı. Mayıs 2019 itibariyle Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde göreve başladı.

Uzm. Dr. İnci'nin uzmanlık alanları arasında ise panik atak, obsesif-kompülsif bozukluk, İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları, Depresyon, İlişkili Bozukluklar, Şizofreni ve İlişkili Bozukluklar, Anksiyete Bozuklukları, Aile Terapisi, Analitik Oryantasyonlu Bireysel Psikoterapi, Analitik Oryantasyonlu Bireysel Psikoterapi, Psikanaliz, Uyku Bozukları, Cinsel işlev bozukları, Yeme bozuklukları yer alıyor.