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Uzman çavuş ölü bulundu

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde görevli Uzman Çavuş Hayrettin Sağır, evinde ölü bulundu.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde görevli Uzman Çavuş Hayrettin Sağır, evinde ölü bulundu.


Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hayrettin Sağır, Oğuzeli ilçesindeki evinde ölü bulundu. Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Sağır'ın cenazesi askerler tarafından alınarak, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.


17 yıldır uzman çavuş olan Sağır'ın, beylik tabancası ile çocuklarının gözü önünde intihar ettiği de ileri sürüldü.

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