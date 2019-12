Uzman Dr. Ali Sönmez Medical Park Gaziantep'te

Ali Sönmez, Medical Park Gaziantep Hastanesi Nöroloji Bölümü'nde hasta kabulüne başladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda nöroloji uzmanı Dr. Ali Sönmez, Medical Park'ta hasta kabulüne başladı.

Daha önceleri Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003-2009 yıllarında görev yapan Dr. Ali Sönmez, 2010-2014 yılları arasında da aynı hastanede uzmanlık kariyerini sürdürdü. Dr. Sönmez, daha sonrasında ise Elbistan Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği (2014-2017), Özel Elbistan Yaşam Hastanesi (2017-2019) ve Kahramanmaraş Özel Megapark Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde (2019) görev yaptı.

Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Uyku Tıbbı Derneği üyesi de olan Ali Sönmez, Ulusal Baş Ağrısı Kış Okulu (Şubat 2011-K.K.T.C), 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi (Ekim 2011-Bodrum/Muğla), 6. Ulusal Beyin Damar Hastalıları Kongresi (Mayıs 2012-Eskişehir), 48. Ulusal Nöroloji Kongresi (16-22 Kasım 2012-Antalya), 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (3-7 Nisan 2013-Antalya), Türk Nöroloji Derneği Yeterlilik Kursu (Haziran 2013-Ankara), 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi (6-10 Ekim 2013-Bodrum/Muğla), 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi (1-5 kasım 2014-Dalaman/Muğla), 9. International Congress on Vascular Dementia (16-18 October 2015-Ljublijana/Slovenia), 2. Congress of European Academy of Neurology (28-31 May 2016-Copenhagen/Denmark), 32. International Conference of Alzheimer's Disease (26-29 April 2017-Kyoto/Japan), 6. International Congress on Neuropathic Pain (15-18 June 2017-Gothenburg/Sweden), 12th Asian & Ocenian Epilepsy Congress (28 June-1 July 2018-Bali/Indonesia) ve 37. Annual ESRA (European Society of Regional Anesthesia&Pain Therapy) Congress (12-15 September-Dublin/Ireland) gibi pekçok seminer ve kursa katıldı.

Ali Sönmez, Total Intracranial and lateral ventricle volumes measurement in Alzheimer's disease, A methodological study (Journal of Clinical Neuroscience 34, 133-139, 2016), Immatür ve matür sıçanlarda status epileptikus sonrası apoptoz, nöronal hasar, GABA A Alfa-1 reseptör miktarı ile davranış, öğrenme ve hafızanın değerlendirilmesi (Turk J Neurol 2018;24:313-322), milier tüberkülozlu olguda kranial ve spinal kord yerleşimli tüberkülomlar (Turkish Journal of Neurology 2013;19(4): 151-152), Unexpected origin of ınfection in a patient with diabetic ketoacidosis Candida Esophagitis (Journal of Research in Diabetes & Metabolism, 2016;1(1): 001-003) gibi yayın ve sözel bildiriye de imza attı.