Uzman ekiple rektum kanseri cerrahisi yüz güldürüyor

Şanlıurfa'da yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan 52 yaşındaki Ömer Yılmaz kabızlık ve kilo kaybı nedeni ile Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık ve ekibi, hastanın kolonoskopi sonucunu değerlendirdiğinde, kalın bağırsağın son kısmı olan rektumda bir kitlenin olduğu tespit edildi. Hastanın patoloji sonucu değerlendirildiğinde ise, kalın bağırsakta kitlenin malign (kanser) olduğu belirlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık gözetiminde Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan ve Op. Dr. Mehmet Ali Melik tarafından hastanın ameliyat olmasına karar verildi. Hazırlıkların ardından ameliyata alınan Ömer Yılmaz'ın ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Başarılı bir operasyon sonucunda kitlenin olduğu bağırsak bölümü tamamen çıkartıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Melik yaptığı açıklamada ise "Son yıllarda kolorektal kanserlere oldukça sık karşılaşmaktayız. Kolorektal kanserlerin tedavisi cerrahidir. Tam anlamıyla yapılan kanser cerrahisi oldukça umut verici ve yüz güldürücüdür. Kanser ameliyatı özellikli merkezlerde yapılması gereken bir cerrahidir. Hastamızı başarılı bir operasyon sonrası taburcu ettik. Hastamızın medikal tedavileri devam etmekte olup gerekli takipleri gerçekleştirilecektir" dedi.