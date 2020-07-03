Uzman jandarmayı öldüresiye dövdüler

Gaziantep'te evinin önünde eşi ve çocuklarının gözü önünde saldırıya uğrayıp darp edilen Uzman Jandarma ölümden döndü. Aldığı darbelerle gözü kör olama seviyesine gelen Uzman Jandarma kırılan burnundan ameliyat oldu.

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karmakış ilçesinde Uzman Jandarma olarak görev yapan Alper Bülbül, Nizip ilçesinde bulunan evinim önünde aracını yıkattığı sırada fiziki saldırıya uğrayıp darp edildi. Saldırganlar Uzman Jandarma'nın belindeki silahını da gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Uzman Jandarma Alper Bülbül'ün olaya ilişkin polise verdiği ifade de, evinin önünde aracını yıkattığı sırada,tehlikeli bir şekilde kullanılan forklift nedeniyle kızının ezilme tehlikesi geçirmesi nedeniyle şahsı uyarması nedeniyle kendisine saldırıldığını belirtirken, "Bir araç yanımdan hızla geçerek durdu ve araçtan iki kişi inerek üzerime saldırdılar. Şahıslardan biri arkamdan gelip boynumdan sarılarak yere yatırdı diğer şahısta yumruk attı iki şahıs beni yere yatırarak tekme ile darp ettiler. Aldığım darbelerle yüzüm gözüm kan içindeydi çevremi göremiyordum. Şahıslar benim üzerime çöktü. Sonrasında Aydın B. isimli şahıs görev silahımı gasp ederek aracına aldı” dedi.

“Olayı ayırmak yerine muhtarda saldırdı”

İfadesinde “Ben alığım darbeler ile kendime gelmeye çalışırken Karkamış Merkez Mahalle muhtarlığını yapan Cemal B.'nin de küfür ederek yumruk attı” diyen Bülbül, “Bu esnada diğer şahıslar Ahmet ve Aydın B.'de yeniden saldırdı daha sonrasında ise forklifti kullanan İbrahim Halil K.'da yumruk attı” ifadelerini kaydetti.

Uğradığı saldırı sonrası hastanede tedavi altına alınan Uzman Jandarma Alper Bülbül, kendisini darp eden Ahmet B., Aydın B., Cemal B. ve İbrahim Halil K'dan şikayetçi olarak can güvenliği olmadığı için koruma talep etti.

Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.