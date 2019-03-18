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Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik Anka'da

Sağlıklı bir yaşamı her şeyin üstünde tutan, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine herkesin kolay ve hızlı ulaşabilmesini ilke edinen Özel Gaziantep Anka Hastanesi, bünyesine kattığı, alanında uzman isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.


Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik de, Özel Gaziantep Anka Hastanesi kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı.


Sümeyra Çelik kimdir


1982 yılında Gaziantep'te doğan Sümeyra Çelik, lisans eğitimini Adıyaman Üniversitesi'nde, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini Hasan Kalyoncu Üniversitesinde tamamladı. Uzmanlık stajını Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri bölümünde yaptı. Daha önce Adıyaman'da özel bir rehabilitasyon merkezinde ve Psikoterapi merkezinde çalışan Uzman klinik Psikolog Çelik, bilişsel-davranışçı terapi ve aile danışmanlığı eğitimi aldı. Daha çok otizm ve dikkat eksikliği -hiperakitivite bozukluğu (dehb) olan çocuklar ve ailelerine destek olan Uzman klinik Psikolog Sümeyra Çelik'in çalışma alanları, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, aile danışmanlığı ve çift terapisi-depresif bozukluk, panik bozukluk, psikolojik testler,oyun terapisi, ebeveyn danışmanlığı, verimli ders çalışma teknikleridir. Sümeyra Çelik, evli ve 3 çocuk annesidir.

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